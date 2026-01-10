Аэропорт Шереметьево сообщил о решении проблемы с выдачей багажа

Багаж прилетающих в Шереметьево пассажиров «выдается в полном объеме», сообщила пресс-служба авиагавани. Там отметили, что ситуация с багажом «полностью нормализована» на рейсах российских и зарубежных авиакомпаний.

Пассажирам «Аэрофлота» и «России», которые написали заявление и покинули аэропорт, багаж доставляется адресно. Перевозкой заняты службы аэропорта и авиакомпаний. Все рейсы, как внутренние, так и зарубежные, выполняются по скорректированному расписанию, сообщили в Шереметьево. Производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Проблемы с выдачей багажа начались в аэропорту 9 января из-за сильного снегопада. Пассажирам приходилось ждать свой багаж по несколько часов. Сегодня из-за непогоды Шереметьево приостановил прием прибывающих самолетов с 4:00 до 11:00 мск. В Минтрансе России позднее пояснили, что меры были необходимы для уборки снега и разгрузки зоны получения багажа. С территории Шереметьево за сутки вывезли более 1 млн куб. м снега.