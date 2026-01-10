«Аэрофлот» начал летать по скорректированному расписанию в Шереметьево

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT), согласно плану, входит в скорректированное расписание полетов в аэропорту Шереметьево, без учета отмененных ранее рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В «Аэрофлоте» уточнили, что продолжают стабилизировать расписание полетов. Производственные и клиентские службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, пассажиров информируют об изменениях по всем каналам коммуникации.

Пассажирам отмененных рейсов в «Аэрофлоте» предложили вернуть стоимость билетов или переоформить их на последующие рейсы. Вылеты будут выполнены в ближайшие десять дней от даты отмены. Пассажиров задержанных рейсов, а также тех, чьи самолеты отправили на запасные аэродромы, обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами, заверили в авиакомпании. Их разместили в гостиницах, обеспечили питанием и напитками.

Полностью вернуться к штатному расписанию «Аэрофлот» планирует к 8:00 мск 11 января. Ограничения на прилеты в Шереметьево были введены сегодня утром из-за снегопада и перегрузки зоны выдачи багажа. Сейчас, по данным авиагавани, все неполадки устранены, багаж выдан в полном объеме, а территория Шереметьево расчищена.