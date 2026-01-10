Три человека пострадали при взрывах БПЛА в Белгородской области

В результате детонации двух украинских БПЛА в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Два человека пострадали при взрыве FPV-дрона на парковке предприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Бойцы «Орлана» и теробороны доставили их в Шебекинскую центральную райбольницу. У одного из пациентов диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, у второго — осколочные ранения ног. Обоим потребовалась госпитализация.

Еще один человек получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног из-за детонации дрона в селе Березовка Борисовского округа. Его отправили в горбольницу №2 в облцентре.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области пострадали пять мирных жителей. По региону выпустили как минимум 19 боеприпасов и 47 беспилотников.

Алина Морозова