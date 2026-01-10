Льготный проездной билет в Орловской области с 1 января подорожал на 200 рублей

С 1 января в Орловской области стоимость единого социального проездного билета выросла с 800 руб. до 1 тыс. руб. в месяц. Соответствующее постановление облправительства опубликовано на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году цена такого проездного составляла 650 руб., в 2023-м — 550 руб., в 2022-м — 500 руб., в 2020-м и 2021-м — 450 руб. Таким образом, за последние пять лет месячная стоимость билета выросла в 2,2 раза. Он распространяется на поездки во всех видах городского транспорта и в автомобильном транспорте, работающем на пригородных маршрутах. Исключением является легковое такси.

С 1 января также выросла цена на разовую поездку в общественном транспорте Орла. Тариф увеличился на 4 руб. как при оплате картой, так и при наличном расчете.

Алина Морозова