Reuters: четыре танкера, шедшие в «скрытом режиме» из Венесуэлы, вернулись назад

В воды Венесуэлы вернулись по меньшей мере четыре загруженных танкера — Olina, Merope, Min Hang, Thalia III. Они вышли из страны в начале января в «скрытом режиме», и вернулись без конфискации США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявления венесуэльской госкомпании PDVSA и мониторинговой службы TankerTrackers.com.

По данным агентства, в прошлом месяце венесуэльские воды покинула флотилия из примерно 12 загруженных и трех пустых судов. Они нарушили эмбарго президента США Дональда Трампа, действующее с середины декабря, пишет Reuters.

При этом США перехватили только два судна — супертанкер M Sophia под панамским флагом и танкер класса Aframax Olina под флагом Сан-Томе и Принсипи. M Sophia конфисковали, а Olina был передан Венесуэле. Еще три судна из этой флотилии — Merope под панамским флагом, Min Hang под флагом Островов Кука и Thalia III под панамским флагом — были замечены в венесуэльских водах поздно вечером 9 января на спутниковых снимках.

Накануне береговая охрана США захватила танкер Olina в Карибском бассейне. Сначала о задержании судна писали Reuters и The Wall Street Journal, потом информацию подтвердили в Южном командовании американской армии. WSJ утверждает, что танкер перевозил российскую нефть. Это пятое судно, захваченное США за последние недели за нарушение блокады и незаконный экспорт топлива из Венесуэлы. О «массовом побеге» танкеров от США из вод Венесуэлы писала также The New York Times. По данным газеты, большинство из них направились в Атлантический океан, в сторону Африки и Европы.