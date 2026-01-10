«Аэрофлот» возобновит полеты из Шереметьево по расписанию в 18:00 мск 10 января

Пресс-служба «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) уточнила расписание полетов на ближайшие два дня. С 18:00 мск 10 января авиакомпания планирует летать в Шереметьево в обе стороны по расписанию, без учета ранее отмененных рейсов.

Фото: Ольга Шкуренко Пассажиры в аэропорту Шереметьево

К 8:00 мск 11 января «Аэрофлот» намерен полностью восстановить штатные полеты как из, так и в аэропорт. Вместе с тем авиаперевозчик продолжает стабилизировать расписание рейсов после снегопада и введенных в Шереметьево ограничений.

Возможность посадки в аэропорту Шереметьево из-за погодных условий была ограничена сегодня с 4:00 до 11:00 мск. Также была нарушена выдача багажа, из-за чего пассажирам приходилось ждать по несколько часов в аэропорту. В Минтрансе России позднее пояснили, что меры были необходимы для уборки снега и разгрузки зоны получения багажа. С территории Шереметьево за сутки вывезли более 1 млн куб. м снега.