Агрессивный петербуржец пытался избить участкового шваброй в отделе полиции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего петербуржца, который 8 и 9 января устроил дебош в отделе полиции, сообщает городское управление СК России. В первый день молодой человек ударил дежурного по лицу, на следующий — угрожал участковому насилием и попытался избить шваброй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасные действия злоумышленника удалось пресечь. В настоящее время расследование дела по ч.1 ст. 318 УК РФ продожается, следователи ходатайствуют перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полицейские нашли у подозреваемого в убийстве петербуржца арсенал оружия.

Андрей Маркелов