Полицейские нашли у подозреваемого в убийстве петербуржца арсенал оружия

Сотрудники уголовного розыска задержали 63-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в причинении смерти знакомому, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Оперативники установили, что в марте этого года злоумышленник избил гостя у себя дома, а затем отвез 54-летнего пострадавшего на Новосибирскую улицу, где оставил на улице. Потерпевшего нашли прохожие и доставили в больницу, где он спустя два дня скончался.

В ходе обыска по месту жительства задержанного в садоводстве «Фауна» в Ломоносовском районе Ленобласти полицейские обнаружили целый арсенал оружия: автомат Калашникова, охолощенный пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез гладкоствольного ружья и 350 патронов различного калибра. Все находки направили на баллистическую экспертизу.

По данным правоохранителей, у злоумышленника имеется около десяти судимостей за различные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Андрей Маркелов