Сын свергнутого шаха Ирана призвал протестующих к силовому захвату власти

Наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви призвал участников протестов к силовому захвату власти в стране. Обращение он опубликовал в соцсети Х.

Наследник шахского престола Реза Пехлеви (фото 2023 года)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Наследник шахского престола Реза Пехлеви (фото 2023 года)

«Наша цель заключается не только в том, чтобы не просто выходить на улицы, цель в том, чтобы подготовиться к захвату и удержанию центров городов»,— сказал господин Пехлеви в видеообращении. Он также призвал рабочих в стране выйти на всеобщую забастовку.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций в десятках городов выступают за изменение политического строя и приход к власти принца Резы Пехлеви. По версии Тегерана, волну протестов организовали Израиль и США.

Реза Пехлеви — сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции. Тогда 19-летний Реза Пехлеви учился в США на военного летчика. В Соединенных Штатах он живет до сих пор. После ударов Израиля по Ирану летом прошлого года Реза Пехлеви заявлял, что если Исламская республика рухнет, то он готов возглавить переходное правительство. Наследник шахской династии отмечал, что главная его цель — «обеспечить всем иранцам демократическое будущее».