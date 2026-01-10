Медведев пригрозил «Орешником» в ответ на планы размещения войск ЕС на Украине

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X видео с камеры наблюдения, где показан ракетный удар ночью 9 января. Тогда, по данным Минобороны РФ, вооруженные силы страны ударили ракетами «Орешник» по критическим объектам на Украине.

Видео господин Медведев сопроводил текстом, в котором указал, что ожидает Европу, если та решит разместить военный контингент на Украине. «Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эмманюэль Макрон.—"Ъ") продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну-ну, давайте»,— написал зампред Совбеза.

Незадолго до поста Дмитрия Медведева газета Le Monde писала, что Эмманюэль Макрон на закрытой встрече пытался убедить парламентские партии и военное руководство страны поддержать отправку войск на Украину после прекращения огня.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что при размещении военных баз ЕС на Украине те станут законными целями российской армии.