Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, обыграв американца Алекса Михельсена (37-я ракетка мира).

В полуфинальном матче российский спортсмен (13-я ракетка в мировом рейтинге) обыграл соперника со счетом 6:4, 6:2. Спортсмены находились на корте 1 час 44 минуты.

Выход в финал турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене стал для россиянина 41-м в карьере на турнирах уровня ATP. В финале Медведев сыграет с американцем Брендоном Накашимой (33-й в рейтинге).