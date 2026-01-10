Политические партии Гренландии выступили против вхождения в состав США

Руководители пяти политических партий Гренландии в совместном заявлении призвали США прекратить «пренебрежительное отношение» к острову. В документе также указано, что Гренландия не хочет присоединяться к Соединенным Штатам. Обращение опубликовано на странице правительства, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на столицу Гренландии — город Нуук

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Вид на столицу Гренландии — город Нуук

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В заявлении, подписанном Йенсом Фредериком Нильсеном («Демократы»), Пеле Брубергом («Маяк»), Муте Эгеде («Народное сообщество»), Алекой Хаммонд («Вперед») и Аккалу Еримиассеном («Солидарность»), уточняется, что Гренландия — демократическое общество, которое стремится самостоятельно определять свое будущее. «Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами»,— отметили в документе.

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз сказал, что страна хочет завладеть Гренландией, а не просто арендовать ее. Соседства России и Китая с островом Штаты не допустят. По словам господина Трампа, решение США по поводу Гренландии будет принято независимо от желания жителей острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономии. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к партнерству по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. По нему США обязаны защищать остров от любой возможной агрессии со стороны третьих стран.