Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге, уступив итальянцу Лоренцо Музетти.

В полуфинальном матче российский спортсмен проиграл седьмой ракетке мира Музетти со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 43 минуты.

Призовой фонд турнира составляет $780 тыс. В финале Музетти сыграет с победителем встречи между Александром Бубликом (Казахстан) и Маркосом Гироном (США), которая проходит сейчас.