Совет безопасности ООН 12 января проведет заседание по запросу Украины

Совет Безопасности (СБ) ООН 12 января проведет заседание по украинской тематике, указано в обновленном расписании на сайте организации. Встреча под названием «Поддержание мира и безопасности на Украине» состоится в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск). Заседание назначили по запросу Киева.

На повестке заседания, по информации «РИА Новости», — ситуация вокруг удара вооруженных сил России ракетами «Орешник» по Украине. Как пояснили в российском Минобороны, атака стала ответом на попытку удара дронов ВСУ по резиденции президента РФ Владимира Путина в Нижегородской области 29 декабря. Целью атаки, по данным военного ведомства, были критические объекты, а не гражданская инфраструктура.

Обычно встречи СБ ООН по Украине проводятся внепланово, но не реже одного раза в месяц. В прошлый раз, 20 ноября, провести заседание запросили Франция и Великобритания.