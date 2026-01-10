Наталия Шевченко и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на «Ижевской винтовке»

Биатлонисты Наталия Шевченко и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область, выиграли одиночную смешанную эстафету (сингл-микст) на 56-х биатлонных соревнованиях «Ижевская винтовка» (0+). Турнир имеет статус этапа Чемпионата России. Гонка состоялась 10 января. Спортсмены показали результат 35:22.1. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Удмуртии.

Фото: Союз биатлонистов России

Второе место занял дуэт Анастасии Зыряновой и Рустама Каюмова, представляющий Московскую область. Отставание 4,8 сек. Тройку замкнули спортсмены Виктория Сливко и Михаил Бурундуков — команда Тюменской области. Отставание 25,5 сек. Удмуртию представляли биатлонисты Аделия Гатауллина и Ильназ Мухамедзянов. Они заняли 21-е место. Отставание 2 мин. 23,3 сек.

Напомним, 56-я «Ижевская винтовка» проходит с 8 по 11 января 2026 года на биатлонном комплексе имени Демидова. На индивидуальной гонке среди мужчин в первый день два призовых места заняли удмуртские биатлонисты: Александр Корнев взял «серебро», Ильназ Мухамедзянов — «бронзу».

Последним испытанием спортсменов будет большой двойной масс-старт — для женщин и для мужчин. Состоится он завтра, 11 января.

Владислав Галичанин