После циклона «Френсис» Петербург продолжают убирать более тысячи единиц техники

Циклон «Френсис» принес в Петербург минувшей ночью 9,3 см осадков, только за прошлые сутки с улиц города вывезли более 41 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

На текущий момент коммунальные службы работают в усиленном режиме: на расчистку улиц вышли 1031 единица спецтехники и почти 900 рабочих. Основные усилия сосредоточены на расчистке ключевых магистралей, путепроводов, остановок общественного транспорта и пешеходных зон.

Параллельно проводится противогололедная обработка дорог. Тем не менее, из-за сильного снегопада и ветра видимость на дорогах значительно ухудшилась, водителям рекомендуют быть особенно внимательными.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что из-за снежного циклона в Пулково отменили 12 рейсов и задержали еще 17. Похожие ситуацию в аэропортах Мурманска, Калининграда и Сыктывкара.

Андрей Маркелов