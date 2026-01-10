Прокуратура Москвы взяла на контроль ситуацию с уборкой снега

Меры по ликвидации последствий снегопада в Москве, шедшего 8-10 января, находятся под контролем столичной прокуратуры, заверили в пресс-службе ведомства. Прокурорам поручено организовать надзор за уборкой сугробов.

Также ведомство контролирует своевременность уборки снега и очистки скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

В прокуратуре напомнили, что за уборку кровель и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений от снега и наледи отвечают их собственники или правообладатели. За игнорирование указаний им грозит административная ответственность.

Снегопад, вызванный циклоном «Фрэнсис», стал самым сильным за последние 50 лет, подсчитали синоптики. В Москве 9 января выпало рекордное количество осадков. Из-за непогоды задерживали и отменяли авиарейсы, временно ограничивал работу аэропорт Шереметьево. На трассе М-8 в Ярославской области произошел затор. Автомобилисты сообщали о 8-часовой пробке.