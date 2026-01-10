Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура Москвы взяла на контроль ситуацию с уборкой снега

Меры по ликвидации последствий снегопада в Москве, шедшего 8-10 января, находятся под контролем столичной прокуратуры, заверили в пресс-службе ведомства. Прокурорам поручено организовать надзор за уборкой сугробов.

Также ведомство контролирует своевременность уборки снега и очистки скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

В прокуратуре напомнили, что за уборку кровель и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений от снега и наледи отвечают их собственники или правообладатели. За игнорирование указаний им грозит административная ответственность.

Снегопад, вызванный циклоном «Фрэнсис», стал самым сильным за последние 50 лет, подсчитали синоптики. В Москве 9 января выпало рекордное количество осадков. Из-за непогоды задерживали и отменяли авиарейсы, временно ограничивал работу аэропорт Шереметьево. На трассе М-8 в Ярославской области произошел затор. Автомобилисты сообщали о 8-часовой пробке.

Снежное нашествие в Москве

Снегопад начался в ночь на 9 января

Снегопад начался в ночь на 9 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

За сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков

За сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Метель у станции метро

Метель у станции метро

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В Москве и области из-за метели видимость в аэропортах снизилась до 500–800 м

В Москве и области из-за метели видимость в аэропортах снизилась до 500–800 м

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Уборка снега на Таганской площади в Москве

Уборка снега на Таганской площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Порывы ветра достигают 15–18 м/с

Порывы ветра достигают 15–18 м/с

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что столичные городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что столичные городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оранжевый уровень погодной опасности действует до полуночи 10 января

Оранжевый уровень погодной опасности действует до полуночи 10 января

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за снегопада в Москве образуются сугробы рекордной высоты

Из-за снегопада в Москве образуются сугробы рекордной высоты

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автобусная остановка

Автобусная остановка

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дороги в снегу

Дороги в снегу

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мурал с изображением юнармейцев на Таганской площади

Мурал с изображением юнармейцев на Таганской площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сугробы у автобусной остановки

Сугробы у автобусной остановки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Яузская улица

Яузская улица

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

