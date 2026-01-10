Более 10 человек, включая детей, пострадали в ДТП в Красноярском крае

Днем 10 января на 110 км трассы Ачинск--Ужур--Троицкое произошло столкновение автобуса 2227SK и грузовика Skania с цистерной. Пострадали 11 человек, из них — двое детей (11 и 16 лет). Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным ведомства, автобус ехал из Ужура в Ачинск и столкнулся с грузовиком, который в тот момент двигался впереди в попутном направлении. Оба транспортных средства получили повреждения. У автобуса сильно деформирована передняя часть, треснуло лобовое стекло, на водительском месте сработала подушка безопасности.

В момент аварии, уточнили в ГИБДД, в автобусе находились 12 человек. Пятерых, в том числе детей, госпитализировали. Еще шести пассажирам оказали разовую медицинскую помощь.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.