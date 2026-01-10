Сбой на «фиолетовой» ветке петербургского метро продлился более двух часов

Специалисты петербургского метрополитена продолжают восстанавливать интервалы движения поездов по «фиолетовой» ветке, сообщает пресс-служба подземки 10 января. Техническую неисправность удалось устранить около полудня силами службы аварийных формирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об инциденте между станциями «Обводный канал» и «Шушары» сообщили в десятом часу утра. Поезда долго стояли на станциях, интервалы между ними достигали 20-25 минут. Подземка принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что из-за обрушившегося на Петербург циклона «Френсис» в Пулково отменили 12 рейсов и задержали еще 17.

Андрей Маркелов