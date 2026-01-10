В Ессентуках водитель на автомобиле Chery сбил восьмилетнего пешехода

В городе-курорте Ессентуки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края. В сообщении уточняется, что ДТП произошло 9 января, примерно в 13:00.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chery, не учел скорость движения транспортного средства и на ул. Гоголя допустил наезд на несовершеннолетнего, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. «В результате автоаварии восьмилетний мальчик, местный житель, с травмами был доставлен в ЦГБ г. Ессентуки»,— констатировали полицейские.

Они установили, что 63-летний водитель за последние два года 21 раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП автолюбитель был трезв.

«По факту проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются»,— резюмировали представители краевой Госавтоинспекции.

Ефим Мартов