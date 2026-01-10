Режим беспилотной опасности в Удмуртии сняли спустя пять часов

В Удмуртии дан отбой сигналу «Беспилотная опасность». Это произошло в 12:30 местного времени, сообщает Служба гражданской защиты региона. Режим действовал пять часов.

Согласно данным Минобороны РФ, с 07:00 до 09:00 мск часов средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА самолетного типа: четыре — над Крымом, три — над Костромской областью, один — над Адыгеей.

Напомним, в прошлый раз режим «Беспилотная опасность» вводился в Удмуртии 6 января. Он действовал около девяти часов. Объявлялся сигнал «Опасное небо». Приостанавливались полеты в аэропорту Ижевска и движение общественного транспорта в столице региона. В небе над республикой был уничтожен БПЛА.