Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Аэропорт Шереметьево снял ограничения на прилет самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию.

Как уточнила пресс-служба аэропорта, к 11:00 мск все пассажиры прибывших рейсов обслужены. Багаж выдан в полном объеме, очередей в специальных зонах выдачи нет. Тем, кто не смог получить багаж в Шереметьево, предложили оформить бесплатную доставку по адресу.

Из-за сильного снегопада Шереметьево приостановил прием прибывающих самолетов с 5:00 до 10:00 мск. Вечером 9 января в аэропорту также возникли задержки с выдачей багажа. Сейчас в воздушной гавани осуществляется регулярная расчистка взлетно-посадочных полос.

Ранее российские информагентства писали о задержках рейсов в аэропортах России из-за снегопада и ограничений в Шереметьево. В петербургской аэрогавани Пулково задержаны и отменены более 40 рейсов, а в аэропорту Краснодара задерживаются 28 рейсов. Еще 11 рейсов задержали в аэропорту Сочи, 20 — в Мурманске.