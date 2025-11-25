Министр экономики Удмуртии об УСН: все льготные категории с 2026 года обнуляются

Все льготные категории по упрощенной системе налогообложения (УСН), включая релокантов, с 1 января 2026 года «обнуляются» и переходят на основные ставки 6% на «доходы» и 15% на «доходы минус расходы». В связи с этим Удмуртия предлагает установить ставки 5 и 14% соответственно для всех категорий. Об этом рассказала министр экономики Удмуртии Анна Слугина на сессии Госсовета республики сегодня, 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мы предлагаем ввести 5% по “доходам” и 14% — по “доходам минус расходам”. Перечень ОКВЭДов, которые будет поддерживаться федерацией, еще не определен. В течение декабря будем мониторить, какие направления в приоритете. После этого дифференцированно рассмотрим другие ставки в следующих итерациях. После, возможно, выйдем с другими предложениями»,— рассказала министр экономики Удмуртии Анна Слугина. Проект закона был принят в двух чтениях. За него проголосовало 49 депутатов.

Напомним, ранее регионы самостоятельно определяли категории налогоплательщиков для пониженных ставок по УСН. Сейчас этот список будет формировать правительство РФ. На данный момент он еще не сформирован.

Изменения ставок по УСН проходит в рамках налоговой реформы. С 2026-го по 2028 годы порог доходов для уплаты НДС на УСН будет снижен с 60 до 10 млн руб. Общая ставка по НДС вырастет до 22% для тех, кто не попадает под льготы.