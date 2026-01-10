Балканский циклон «Френсис» принес метели в Петербург 10 января

Северная периферия балканского циклона «Френсис», который сейчас бушует в Москве, сформирует погоду в Петербурге 10 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

В начале дня в городе на Неве ждут метели и снег, столбики термометров днем покажут от -6 до -8 градусов. Порывистый ветер с северо-востока будет дуть со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление останется пониженным — 755 мм рт. ст.

Ранее «Ъ» сообщал, что из-за «Френсиса» 9 января московский аэропорт Шереметьево приостановил прием прибывающих самолетов с 5:00 до 10:00 мск. Вечером в воздушной гавани также возникли задержки с выдачей багажа. В некоторых случаях они превышали семь часов.

Андрей Маркелов