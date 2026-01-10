Ночью над Россией сбили 59 беспилотников, в том числе девять над Черноземьем

Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили над Россией 59 дронов, в том числе девять над Черноземьем. Шесть беспилотников сбили над Липецкой областью, два — над Белгородской, один — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что БПЛА был ликвидирован над одним из городов региона. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

Липецкие и белгородские власти не прокомментировали ночные атаки ВСУ.

В ночь с 8 на 9 января дежурные средства ПВО сбили по одному дрону над Белгородской и Орловской областями. Из-за атаки в Орле была повреждена коммунальная инфраструктура.

Алина Морозова