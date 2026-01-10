WP: Ватикан убеждал США отпустить Мадуро в Россию

В конце декабря госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин убеждал США разрешить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить убежище в России. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Владимир Путин (справа) и Николас Мадуро (слева) во время встречи в Кремле в мае 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты Владимир Путин (справа) и Николас Мадуро (слева) во время встречи в Кремле в мае 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что (президент РФ Владимир.—"Ъ") Путин гарантирует безопасность»,— рассказал собеседник газеты.

По данным WP, господин Паролин накануне католического Рождества (25 декабря) вызвал посла США при Святом Престоле Брайана Берча, чтобы узнать подробности о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы. Кардинал, уточняет издание, пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, «стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».

В разговоре с Брайаном Берчем госсекретарь Святого престола заявлял, что Россия готова предоставить Николасу Мадуро убежище, и «умолял американцев проявить терпение», пока венесуэльский политик не согласится на это предложение, сообщает WP. В публикации отмечается, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос издания о ситуации не ответил.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Супруги вину не признали. В должность и. о. президента Венесуэлы вступила Делси Родригес.