В ДТП автобуса с большегрузом на трассе под Красноярском пострадали 11 человек

Микроавтобус с 12 пассажирами попал в ДТП с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае. Пять человек госпитализированы, среди них в том числе двое несовершеннолетних — 11-ти и 16 лет, шести пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, сообщает ГУ МВД региона.

Авария произошла на 110 км автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое сегодня около 11:55 по местному времени. По данным ведомства, водитель микроавтобуса направлялся из Ужура в сторону Ачинска. По ходу движения он допустил столкновение с грузовым автомобилем Skania, который ехал впереди в попутном направлении.

На месте работали 14 человек и шесть единиц техники.

Александра Стрелкова