В работе Telegram произошел массовый сбой

Жители России стали массово жаловаться на неполадки в работе Telegram. За последний час на сервис Downdetector поступило около 150 обращений по поводу сбоев в мессенджере.

Большая часть пользователей (56%) жалуется на сбой в работе мобильного приложения Telegram, 24% обратили внимание на проблемы с получением уведомлений. Еще 11% сообщили об общих нарушениях в работе мессенджера. Остальные заявки связаны с проблемами в работе сайта или доступом к личному кабинету.

В основном жалобы поступают от жителей Ставропольского края. На втором месте — Вологодская область, за ней следуют Тверская и Омская области. Москву сбои не затронули. Более половины россиян, у которых не работает Telegram, используют операционную систему Android, треть — IOS.