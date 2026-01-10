Движение на трассе М-8 полностью восстановлено

Движение транспорта на трассе М-8 в Ярославской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Пассажиры и водители благополучно добрались до пунктов назначения»,— написал господин Евраев. Он отметил слаженную работу оперативных служб и бригады скорой помощи Переславской больницы.

Вечером 9 января Михаил Евраев сообщал, что после снегопада на участке трассы М-8 от 111 до 134 км возник затор. По его словам, для оказавшихся в пробке автомобилистов был организован подвоз топлива. В социальных сетях водители рассказывали, что стоят в пробке более восьми часов.