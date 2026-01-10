Правительство продлило условия соцгазификации для льготников на 2026 год

В России на 2026 год продлены условия социальной газификации для льготных категорий граждан. Постановление опубликовано на сайте правительства. Документ вносит изменения в госпрограмму «Развитие энергетики».

По программе особые условия подключения домов к газовым сетям включают субсидию не менее 100 тыс. руб. на приобретение оборудования и выполнение работ. Льготы распространяются на многодетные семьи, малоимущих граждан, участников спецоперации на Украине и членов их семей, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I группы, а также лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами.

На реализацию программы в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить 1 млрд руб. Конкретную сумму правительство определит после рассмотрения заявок от регионов.

Программа социальной газификации запущена в 2021 году. С февраля 2023-го государство частично субсидирует расходы льготников на проведение и подключение газа.