Интервалы движения поездов по участку «фиолетовой» ветке метро увеличены

Утром 10 января интервалы движения поездов от станции метро «Обводный канал» до станции «Шушары» увеличили по техническим причинам, сообщает пресс-служба петербургской подземки. О деталях инцидента пока ничего не известно.

«Служба Аварийных формирований уже приступила к устранению технической неисправности»,— говорится в сообщении.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее похожий инцидент в метро случался в начале декабря, когда неисправный светофор стал причиной задержек на «синей» ветке метро. Поезда между станциями «Парнас» и «Удельная» следовали с увеличенным интервалом.

Андрей Маркелов