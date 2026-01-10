Интервалы движения поездов по участку «фиолетовой» ветке метро увеличены
Утром 10 января интервалы движения поездов от станции метро «Обводный канал» до станции «Шушары» увеличили по техническим причинам, сообщает пресс-служба петербургской подземки. О деталях инцидента пока ничего не известно.
«Служба Аварийных формирований уже приступила к устранению технической неисправности»,— говорится в сообщении.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ранее похожий инцидент в метро случался в начале декабря, когда неисправный светофор стал причиной задержек на «синей» ветке метро. Поезда между станциями «Парнас» и «Удельная» следовали с увеличенным интервалом.