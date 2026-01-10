Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Интервалы движения поездов по участку «фиолетовой» ветке метро увеличены

Утром 10 января интервалы движения поездов от станции метро «Обводный канал» до станции «Шушары» увеличили по техническим причинам, сообщает пресс-служба петербургской подземки. О деталях инцидента пока ничего не известно.

«Служба Аварийных формирований уже приступила к устранению технической неисправности»,— говорится в сообщении.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее похожий инцидент в метро случался в начале декабря, когда неисправный светофор стал причиной задержек на «синей» ветке метро. Поезда между станциями «Парнас» и «Удельная» следовали с увеличенным интервалом.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все