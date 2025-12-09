Неисправный светофор стал причиной задержек на синей ветке метро в Петербурге

Около половины девятого утра 9 декабря пассажиры петербургской подземки пожаловались на увеличенные интервалы движения поездов между станциями «Парнас» и «Удельная».

В пресс-службе подземки пояснили, что причиной задержек стала нестабильная работа светофора на одном из перегонов. Аварийные формирования метрополитена оперативно прибыли на участок и устранили проблему. На это потребовалось десять минут.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вход на станцию метро «Площадь Восстания» ограничат из-за ремонта эскалаторов до 26 февраля 2026 года.

Андрей Маркелов