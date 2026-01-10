Движение на трассе «Холмогоры» под Переславлем стабилизировалось

Движение на трассе М-8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск) в Переславском округе Ярославской области стабилизировалось после заторов, вызванных снегопадами. Об этом свидетельствуют данные Яндекс-карт.

В местах, где 9 января возникли пробки, движение идет в обычном режиме. «Ъ-Ярославль» сообщал, что движение было ограничено с 111-го по 134-й км из-за сильных снегопадов. Грузовики застревали на подъемах, произошло и несколько аварий. Рядом с постом ГАИ около Переславля был развернут пункт обогрева, власти призывали пользоваться путями объезда.

Антон Голицын