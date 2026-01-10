Затруднения движения на М-8 под Переславлем сохраняются

Сотрудники ДПС Госавтоинспекции регулируют движение на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском округе Ярославской области, где из-за сильного снегопада 9 января возникли многокилометровые пробки. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

«Движение транспорта осуществляется в обоих направлениях, однако продолжают иметь место затруднения, связанные с неблагоприятными погодными условиями»,— сообщили в УМВД.

По данным Яндекс-карт, пробки в сторону Ярославля сохраняются перед селом Новым, в сторону Москвы — от Щелканки до Глебовского.

Водителям рекомендуется учитывать текущую ситуацию при планировании маршрутов. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

Антон Голицын