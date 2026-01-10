Во Франции заговорили о роспуске парламента

Правительство Себастьена Лекорню в разгар бюджетных баталий неожиданно перешло в наступление и дало понять: любая попытка свалить кабинет может обернуться досрочными выборами в Национальную ассамблею. Тем более что их можно будет провести уже весной — одновременно с муниципальными. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены французского правительства во главе с премьер-министром Себастьеном Лекорню (в центре)

Фото: THOMAS SAMSON / Pool / Reuters Члены французского правительства во главе с премьер-министром Себастьеном Лекорню (в центре)

Фото: THOMAS SAMSON / Pool / Reuters

Поводов для раздражения у премьер-министра достаточно. Сначала экологи и коммунисты демонстративно бойкотировали переговоры, ужесточив свои требования. Затем крайне правое «Национальное объединение» и крайне левая «Непокорившаяся Франция» почти синхронно объявили о внесении вотума недоверия. Повод — принятое ЕС соглашение МЕРКОСУР о свободной торговле с Латинской Америкой. И это при том, что Эмманюэль Макрон заранее пообещал, что Франция будет голосовать против договора. С точки зрения Себастьена Лекорню, это политическая провокация, призванная сорвать с трудом достигаемый компромисс по государственному бюджету на будущий год.

Государственный бюджет Франции на 2026 год не удалось принять в установленные сроки до 31 декабря. В связи с этим парламент был вынужден одобрить специальный закон, призванный компенсировать отсутствие бюджета и обеспечить непрерывность работы государства и администрации. В четверг депутаты возобновили рассмотрение бюджетного текста в финансовой комиссии, где в пятницу в значительной степени отклонили его доходную часть, оставив мало надежд на то, что удастся прийти к соглашению на пленарных заседаниях, которые начнутся со следующей недели.

В эту же пятницу, как с удовольствием предупредили информированные источники, Эмманюэль Макрон и Себастьен Лекорню обсудили возможный ответ на вотум недоверия правительству.

Ответ похож на недвусмысленное предупреждение — вотум недоверия будет означать роспуск Национальной ассамблеи.

Президент, год с небольшим назад уже провернувший такую операцию, похоже, готов при необходимости ее повторить. Чтобы эти слова не выглядели пустой угрозой, премьер-министр заранее поручил министру внутренних дел Лорану Нуньесу изучить техническую возможность проведения досрочных парламентских выборов одновременно с муниципальными — 15 и 22 марта.

Формально идея не нова. Еще осенью на заседании Совета министров Макрон предложил сформулировать принцип: «Вотум недоверия правительству равен роспуску парламента». Хотя премьер-министр рассчитывает на негласный пакт о ненападении с социалистами по бюджету, никто не берется гарантировать, что он выдержит давление улицы и внутрипартийных расколов. Теперь эта формула вновь пущена в оборот — прежде всего как предупреждение левым депутатам, а в первую очередь социалистам, которые колеблются между желанием ослабить правительство и страхом за собственное будущее в депутатских креслах.

Со следующей недели бюджетные дебаты возвращаются в парламент. Себастьен Лекорню намерен лично присутствовать в зале заседаний, хотя правительство уже смирилось с мыслью, что классического голосования по бюджету может и не состояться. В запасе у властей остаются два инструмента: статья Конституции 49.3, которая позволяет принять закон без голосования (подвергнув затем правительство опасности вотума недоверия), или прямые указы президента. Лекорню вроде бы обещал, в отличие от своих предшественников, не прибегать к статье Конституции 49.3, но кто знает, не заставят ли его обстоятельства изменить данному слову.

В частных разговорах премьер-министр, впрочем, признает: социалисты действительно работают над компромиссом и шанс избежать роспуска остается. Но времени все меньше.

Необходимо договориться о многих чувствительных пунктах бюджета, вызывающих очевидные разногласия. У Себастьена Лекорню жесткий дедлайн — бюджет должен быть принят до конца января. Иначе стране придется и дальше жить по «временной» финансовой схеме, которая обходится казне в огромные потери и парализует запуск новых реформ.

Роспуск Национальной ассамблеи пока остается угрозой, а не решением. Но во французской политике угрозы редко бывают пустыми. Если правительство падет, президент, по всей видимости, предпочтет вернуть слово избирателям, а не искать очередного нового премьера в условиях нынешнего парламентского тупика. Вопрос лишь в том, готовы ли сами депутаты поверить в угрозу президента и готов ли президент снова сделать ставку на выборы, которые он в прошлый раз проиграл.