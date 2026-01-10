Волейбольный «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал» в первом выездном матче 2026 года

Новосибирский «Локомотив» выиграл первый выездной матч 2026 года, взяв верх над «Динамо-Урал». Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22).

«Я думаю, что получилась интересная игра. После хорошего начала у нас, как обычно, в третьей партии идет спад концентрации. Пока с этим заболеванием мы не можем справиться. В последнее время всегда есть концентрационный спад в третьей партии, из-за которого мы очень часто ее проигрываем», — прокомментировал матч главный тренер железнодорожников Пламен Константинова.

24 очка в составе новосибирцев в этой игре набрал диагональный Илья Казаченков, 13 очков у доигровщика Омара Курбанова, 10 очков у доигровщика Александра Маркина. «Локомотив» ожидает еще два выездных матча, 12 января команда встретится с МГТУ, 23 января — с «Динамо-ЛО».

Александра Стрелкова