Аэропорт Сочи возобновил работу

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань приостановила работу в 6:47 мск. По данным ведомства, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. С 7:46 мск приостановлена работа аэропортов Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

Из-за плохих погодных условий аэропорт Шереметьево приостановил прием прибывающих самолетов с 5:00 до 10:00 мск. Рейсы на вылет продолжают выполняться.