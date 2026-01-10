Аэропорт Шереметьево закрыт для прибывающих самолетов из-за плохой погоды

Московский аэропорт Шереметьево на три часа приостановил прием самолетов из-за плохой погоды. Ранее аэропорт сообщал о задержке выдачи багажа.

Сообщение пресс-службы Шереметьево опубликовано в 5:00 мск. Ограничение на прием самолетов будет действовать до 8:00 мск.

Вечером 9 января в аэропорту возникли задержки с выдачей багажа из-за снегопада. Пресс-служба Шереметьево поясняла, что из-за непогоды техника для перевозки чемоданов работает медленно.

Пассажиров, которые прибыли в терминалы B и C рейсами «Аэрофлота» и «России», рекомендовали покинуть аэропорт без багажа — администрация Шереметьево пообещала доставить его на дом. Клиентов других авиакомпаний попросили оставаться в терминале. Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что некоторые пассажиры ожидают получения вещей более семи часов.