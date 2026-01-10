За ночь над территорией России сбиты 59 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 10 января силы ПВО уничтожили 59 беспилотников над 11 регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Как уточнило ведомство, 11 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, 10 — над Краснодарским краем, восемь — над Брянской областью, шесть — над Липецкой, по четыре — над Калужской областью, Адыгеей и акваторией Азовского моря, три — над Подмосковьем, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что из-за падения обломков беспилотника в Октябрьском районе региона начался пожар на нефтебазе. В Курской области загорелся жилой дом. Аэропорты Сочи, Волгограда, Чебоксар, Калуги, Тамбова, а также московские Домодедово и Жуковский приостанавливали работу.