В аэропортах Сибири произошли массовые задержки рейсов в Москву из-за снегопада

Задержки рейсов в Москву произошли в аэропортах Сибири утром 10 января из-за ухудшения погодных условий на территории столицы.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, задерживается вылет трех рейсов в Москву, а также прибытие трех самолетов в город. В новосибирском аэропорту произошли задержки пяти рейсов в Москву. В Омске четыре самолета ожидают вылета, еще два прибудут с опозданием. В Томске и Кемерове задерживаются по два и три рейса в столицу соответственно.

Как писал «Ъ», в ночь на 9 января на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший снегопад, принесенный балканским циклоном «Фрэнсис».

Александра Стрелкова