В аэропортах Краснодара и Геленджика введены дополнительные ограничения

Росавиация сообщила, что в аэропортах Краснодара и Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Как напомнило агентство, согласно действующим правилам оба аэропорта не принимают регулярные рейсы в ночное время.

Ранее на 10 минут приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом беспилотнике вблизи столицы. Ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги.