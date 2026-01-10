Трамп отверг идею о похищении Путина

Президент США Дональд Трамп не считает необходимым похищать президента России Владимира Путина, как американские войска сделали с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним хорошие отношения»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Комментируя переговоры о завершении российско-украинского конфликта, президент США добавил, что «в итоге мы его урегулируем». «Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее»,— указал он.

3 января войска США нанесли удары по Каракасу и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Через два дня суд в Нью-Йорке предъявил им обвинения в наркотерроризме. Господин Мадуро и его супруга вину не признали. Следующее заседание назначено на 17 марта.