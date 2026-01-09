Армейцы прошлись по «Меге»

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал третью победу в Winline Basket Cup.Армейцы крупно — 98:70 — обыграли в Белграде местную «Мегу», которой неожиданно уступили в середине осени в Москве. Таким образом, команда Андреаса Пистиолиса продлила победную серию до 11 матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup продолжился матчем московского ЦСКА с белградской «Мегой» — клубом, имеющим репутацию трамплина для молодых игроков. На старте группового этапа эта команда, состав которой скроен в основном из тинейджеров, удивила многих, обыграв два российских гранда (в том числе ЦСКА, причем в Москве). Подкрепить этот успех третьей победой ей пока не удалось. 9 января она на своем паркете уступила армейцам. Навязать борьбу российскому флагману белградцы на этот раз не смогли.

Москвичи быстро захватили инициативу. Стартовая четверть стала урожайной для двух россиян, набравших по шесть очков. Иван Ухов блеснул в самом начале отрезка. Самсон Руженцев реализовал три броска ближе к его завершению. Но на первом плане у ЦСКА были все же не они, а Мело Тримбл — привычный, в общем-то, герой. Он зарабатывал на себе один свисток за другим и однажды забил издалека. К первой паузе его клуб вел — 26:17.

Вполне успешной для ЦСКА получилась и вторая четверть — даже невзирая на то, что в ее дебюте армейцы почти три минуты не могли поразить чужое кольцо. Успехи впереди вскоре вернулись, а в обороне чемпион Единой лиги действовал уверенно. Да, он уступал «Меге» в габаритах и часто проигрывал борьбу за подбор, но простых бросков «изнутри» баскетболисты сербского клуба не получали. Впрочем, преимуществом в 15 очков ЦСКА завладел не только благодаря этому. Еще один немаловажный фактор — катастрофическая реализация соперником трехочковых: точным оказался лишь один из 16 дальних бросков белградцев.

После большого перерыва «Мега» так и не наладила атаки издали (всего за матч хозяева реализовали лишь три из 33 попыток из-за дуги), что по сути лишило ее шансов доставить гостям хоть какие-то неприятности. ЦСКА спокойно довел дело до победы.

В итоге он выиграл со счетом 98:70. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Александр Чадов. Он записал на свой счет 18 очков, не допустив ни одного промаха (6/6 с игры, 2/2 с линии штрафных бросков). До 10-очкового рубежа добрались еще четыре игрока российской команды. Это Самсон Руженцев (16), Мело Тримбл (14), Иван Ухов (12) и Ливио Жан-Шарль (10).

Таким образом, ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, если учитывать и матчи Winline Basket Cup, и игры регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Андреаса Пистиолиса не проигрывала с 15 ноября (тогда она в Казани не справилась с УНИКСом — 75:76).

В группе А Winline Basket Cup армейцы лидируют (3 победы, 1 поражение). Следом идут пермская «Парма» (2-1), «Мега» (2-2) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (0-3). В другом квартете лидирует казанский УНИКС (2-0), на втором месте располагается петербургский «Зенит» (3-1), третью строчку занимает екатеринбургский «Уралмаш» (1-2), а замыкает таблицу «Игокеа» из боснийского города Лакташи (0-3). В «финал четырех» проходят по две лучшие команды из каждой группы.

Роман Левищев