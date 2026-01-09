В Европарламенте предложили заморозить торговое соглашение ЕС и США из-за Трампа

Депутаты Европарламента предлагают заморозить торговое соглашение между Евросоюзом и США из-за угроз американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом сообщил портал Euronews.

Датский член Европарламента Пер Клаузен призывает отложить завершение торговой сделки до тех пор, пока господин Трамп не прекратит агрессию в сторону острова. Господин Клаузен собирает подписи коллег в поддержку своего призыва. По данным портала, документ уже подписали десятки членов парламента. «Было бы просто гротескно, если бы ЕС решил вознаградить угрозы Трампа и его неуважение к международному праву»,— сказал господин Клаузен.

Члены парламента должны голосовать за введение законопроекта в феврале. Сделка была заключена Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в конце июля 2025 года. В случае реализации соглашения европейские поставки в США будут облагаться 15%-й пошлиной.

В начале января Дональд Трамп заявлял, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и возвращения контроля над западным полушарием. В Евросоюзе говорили, что вопрос о его принадлежности вправе решать только Дания и Гренландия.