Теплоснабжение восстанавливается в Орле после ночной атаки

Ремонтные работы на поврежденном объекте коммунальной инфраструктуры в Орле завершены. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области

В настоящее время специалисты запускают циркуляцию в отопительной системе. Сообщается, что подача тепла в дома Советского района города будет восстановлена в ближайшее время.

Работы велись для устранения последствий ночной атаки ВСУ, в результате которой были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры Орла и производился перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов.

Ульяна Ларионова