Глава РФПИ Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии ПВО для поражения «Орешника»
Систем ПВО, способных сбить ракеты «Орешник», не существует, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал сообщение главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости усилить поставки ПВО Украине после удара «Орешником» по критическим объектам страны.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Кая не отличается особым умом или знаниями,— написал господин Дмитриев в соцсети X.— но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует».
Сегодня утром Минобороны России отчиталось об ударе «Орешником» по объектам на Украине. В ведомстве пояснили, что эта атака стала ответом на попытку удара БПЛА по госрезиденции президента России Владимира Путина в Нижегородской области 29 декабря.