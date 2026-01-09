Индустриальный парк «Северные ворота» в Казани получил 2,5 млрд рублей субсидий

Правительство Татарстана выделило 2,5 млрд рублей субсидий акционерному обществу «Северные ворота» — управляющей компании индустриального парка на севере Казани. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Субсидия направлена на строительство объекта «Инфраструктура прототипирования» общей площадью 76 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость проекта оценивается почти в 24,5 млрд рублей.

В начале прошлого года глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина сообщала, что общая стоимость реализации проекта составит 88 млрд рублей, а общая площадь индустриального парка составит 202 га.

Влас Северин