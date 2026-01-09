200 единиц техники работает на дорогах Саратовской области из-за непогоды

В Саратовской области продолжается непогода — густой туман, морось, температура воздуха от 2 до 4 градусов. На дорогах работает свыше 200 единиц снегоуборочной техники, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

На дорогах Саратовской области техника устраняет последствия непогоды

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области На дорогах Саратовской области техника устраняет последствия непогоды

«Несмотря на то, что в большинстве районов снег не идет, а слабый наблюдается в Калининском, Красноармейском, Краснопартизанском и в некоторых других районах, дорожники продолжают борьбу с последствиями недавних снегопадов», — говорится в сообщении ведомства.

Днем дороги убирало 205 единиц техники, из них 117 — комбинированные дорожные машины. Снегоуборочная техника продолжает убирать последствия непогоды и в сельской местности. Израсходовано 1711 тонн песко-соляной смеси.

Ранее сообщалось об ограничениях движения маршрутного транспорта на участке трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Марина Окорокова