200 единиц техники работает на дорогах Саратовской области из-за непогоды
В Саратовской области продолжается непогода — густой туман, морось, температура воздуха от 2 до 4 градусов. На дорогах работает свыше 200 единиц снегоуборочной техники, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.
На дорогах Саратовской области техника устраняет последствия непогоды
Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области
«Несмотря на то, что в большинстве районов снег не идет, а слабый наблюдается в Калининском, Красноармейском, Краснопартизанском и в некоторых других районах, дорожники продолжают борьбу с последствиями недавних снегопадов», — говорится в сообщении ведомства.
Днем дороги убирало 205 единиц техники, из них 117 — комбинированные дорожные машины. Снегоуборочная техника продолжает убирать последствия непогоды и в сельской местности. Израсходовано 1711 тонн песко-соляной смеси.
Ранее сообщалось об ограничениях движения маршрутного транспорта на участке трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.