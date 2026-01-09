В Саратовской области частично ограничено движение на трассах из-за тумана

Из-за сильного тумана на двух участках федеральных трасс в Саратовской области ограничено движение маршрутных транспортных средств. Об этом сообщает ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

Фото: прокуратура Саратовской области

Фото: прокуратура Саратовской области

Речь идет об участках трасс Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград (км 317+000 — 428+295) и Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (км 708+000 — км 594+000). Ограничения действуют до 11 часов по местному времени.

ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» просит воздержаться от поездок в этих направлениях до наступления благоприятных погодных условий.

Марина Окорокова