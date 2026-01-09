Гладков: в Белгородской области развертывают резервную генерацию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел повторное совещание по ликвидации последствий ночных ракетных ударов по энергообъектам региона. По его словам, ситуация «крайне сложная», для восстановления электроснабжения развертывается резервная генерация. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В совещании участвовали руководители силовых структур, заместители губернатора, министры и главы энергокомпаний, включая «Россети» и «Квадру». Основные усилия направлены на возобновление энергоснабжения, подачи тепла, воды и работы канализации.

«Сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются. Уже видим проблемы — мы стараемся их зафиксировать для того, чтобы, сделав выводы, в следующие периоды сократить сроки реагирования»,— сообщил глава региона.

Губернатор призвал жителей не создавать очереди на заправках и у банкоматов, заверив, что баланс топлива и наличных денег достаточен, а ситуация нормализуется до конца дня. Также он подтвердил, что регион получает необходимую помощь от федеральных министерств.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в связи с отключением электричества в городе на дежурство на основные транспортные магистрали города вышли 38 регулировщиков Госавтоинспекции для обеспечения безопасность дорожного движения.

В ночь с 8 на 9 января по Белгородской области ВСУ совершили ракетный удар, серьезные повреждения были нанесены объекту инфраструктуры. На момент 6:55 без электроэнергии оставались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях и почти столько же — без теплоснабжения.

Ульяна Ларионова